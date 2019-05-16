В Майкопском районе к сентябрю собираются открыть новый детский сад

Адыгея

Распечатать

В Майкопском районе Адыгеи к началу нового учебного года планируют построить новый детский сад на 240 мест

Строительство нового соцобъекта ведется в поселке Удобном на границе с поселком Тульским.

«Уже полностью возведен каркас здания, в помещениях смонтированы внутренние сети системы водоснабжения, водоотведения, отопления и пожаротушения. В помещениях обустроена бетонная стяжка полов, смонтированы межэтажные лестничные пролеты. Активно ведутся работы по обустройству шатровой крыши из металлопрофиля. Будет оборудована автономная котельная», — сообщили 16 мая в пресс-службе администрации Майкопского района.

Одновременно в детсад закупают мебель, музыкальные инструменты, медицинское и другое оборудование на 5,8 млн рублей. С учетом всех уровней бюджетного финансирования стоимость объекта составит порядка 150 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Адыгее приступили к строительству четырех детских садов, рассчитанных на 240 мест каждый. 21 ноября 2018 года глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал ход строительства детского сада в поселке Удобном и поставил задачу заранее продумать удобство и безопасность дорожной инфраструктуры, а также маршруты общественного транспорта к детскому саду.

Детские сады Строительство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Из-за дыма от горящих полей на Ставрополье на трассе столкнулись восемь машин
В Сочи представили программу карнавала в честь открытия курортного сезона
Сбербанк через суд потребовал от правительства Дагестана более 417,3 млн рублей
Арашуковы пожаловались на отсутствие халяльного питания и телевизора в СИЗО
Навальный рассказал, зачем Путин играет в Ночной хоккейной лиге в Сочи
Замглавы минсельхоза Кубани поймали на незаконном получении 3 млн рублей

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале