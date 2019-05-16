В Майкопском районе к сентябрю собираются открыть новый детский сад
В Майкопском районе Адыгеи к началу нового учебного года планируют построить новый детский сад на 240 мест
Строительство нового соцобъекта ведется в поселке Удобном на границе с поселком Тульским.
«Уже полностью возведен каркас здания, в помещениях смонтированы внутренние сети системы водоснабжения, водоотведения, отопления и пожаротушения. В помещениях обустроена бетонная стяжка полов, смонтированы межэтажные лестничные пролеты. Активно ведутся работы по обустройству шатровой крыши из металлопрофиля. Будет оборудована автономная котельная», — сообщили 16 мая в пресс-службе администрации Майкопского района.
Одновременно в детсад закупают мебель, музыкальные инструменты, медицинское и другое оборудование на 5,8 млн рублей. С учетом всех уровней бюджетного финансирования стоимость объекта составит порядка 150 млн рублей.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Адыгее приступили к строительству четырех детских садов, рассчитанных на 240 мест каждый. 21 ноября 2018 года глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал ход строительства детского сада в поселке Удобном и поставил задачу заранее продумать удобство и безопасность дорожной инфраструктуры, а также маршруты общественного транспорта к детскому саду.
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