В Адыгее началось строительство четырех детских садов по 240 мест

В Адыгее приступили к строительству четырех детских садов, рассчитанных на 240 мест каждый

Новые дошкольные образовательные организации появятся в поселках Удобном и Яблоновском, станицах Дондуковской и Ханской. Все они строятся по типовому проекту на 240 мест. Стоимость каждого объекта составит около 135 млн рублей с учетом всех уровней бюджетного финансирования, сообщили порталу Юга.ру в республиканском министерстве образования и науки.

В пресс-службе главы Адыгеи Мурата Кумпилова добавили, что 21 ноября руководитель региона проинспектировал ход строительства детского сада в поселке Удобном. 25 ноября Кумпилов побывал в Дондуковской на месте возведения нового детсада, сейчас там закладывается фундамент объекта. Срок окончания работ — декабрь 2019 года.

Мурат Кумпилов поставил задачу заранее продумать удобство и безопасность дорожной инфраструктуры, а также маршруты общественного транспорта к детским садам.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее для закрытия очереди в ясельные группы и с учетом повышения рождаемости до конца 2019 года намерены создать 1,6 тыс. новых мест в детских садах. Кроме возведения четырех новых детских садов в следующем году планируют пристроить четыре здания по 120 мест к действующим детсадам. Сумма затрат местных бюджетов составит 120 млн рублей. Также в 2019 году начнется строительство детсадов в Майкопе, ауле Понежукай и поселке Энем.

Всего детские сады Адыгеи посещают почти 24 тыс. ребят. Доступность дошкольного образования для детей ясельного возраста составляет 98,7%, от трех до семи лет — 100%.