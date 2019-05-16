Полиция не нашла опасных предметов в эвакуированных торговых центрах Краснодара

Краснодарский край

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В Краснодаре 15 мая правоохранители не обнаружили опасных предметов в торговых центрах, которые были эвакуированы

В Краснодаре вечером в аэропорт и шесть торгово-развлекательных центров позвонили неизвестные и сообщили о возможном минировании зданий. В связи с этим провели эвакуацию. В аэропорту опасных предметов не обнаружили. Он возобновил работу в 20:30.

По данным на 22:20, проверки завершили во всех торговых центрах. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что все здания обследованы. Опасных предметов там не нашли.

Краснодар Полиция
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