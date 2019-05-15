«Ростелеком» на юге России организовал видеоконференцию для ветеранов Великой Отечественной

Мероприятие состоялось в 11-й раз. Оно проходит ежегодно в десяти региональных центрах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Владикавказ, Нальчик, Майкоп, Махачкала, Элиста, Волгоград и Астрахань.

Оператор связи предоставил собственные переговорные в региональных филиалах компании, где с помощью цифровых технологий организовали телемост между городами. Всего во встрече приняли участие 88 человек.

На встрече ветераны совместно с ансамблем северо-кавказского Окружного дома офицеров пели песни военных лет, вспоминали фронтовые будни, читали свои стихи, делились опытом решения социальных вопросов, рассказывали о своих семьях и поздравляли товарищей с прошедшим праздником Великой Победы, рассказали 15 мая в пресс-службе «Ростелекома».

Помимо организации телемостов, «Ростелеком» в преддверии Дня Победы традиционно устанавливает льготы для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и проводит благотворительные акции. В этом году компания предоставила 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны по России и в страны ближнего зарубежья.

В апреле 2019 года «Ростелеком» запустил в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink новый телеканал «Победа», на котором круглосуточно транслируется классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы, новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, семейные воспоминания участников акции «Бессмертный полк», а также находки и открытия поисковых отрядов.