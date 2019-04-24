В честь Дня Победы «Ростелеком» подарит бесплатные звонки участникам Великой Отечественной

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В конце апреля и начале мая «Ростелеком» предоставит 100 бесплатных минут на звонки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны

Акция приурочена ко Дню Победы. Ветераны получат бесплатные минуты на звонки на стационарные и мобильные телефоны по следующим направлениям:

  • внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ);
  • междугородные звонки по России;
  • международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

Также с 25 апреля по 10 мая ветераны смогут бесплатно отправить телеграммы по России и в выше указанные страны. Телеграммы можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» с переговорными пунктами при предъявлении соответствующих удостоверений. Также возможность позвонить предоставят в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.) и в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.

Подробности акции можно узнать на сайте «Ростелекома» и по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный), сообщили 24 апреля в пресс-службе компании.

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