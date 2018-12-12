Стало известно, что построят на месте снесенного элеватора в Краснодаре
Мэр Краснодара Евгений Первышов 12 декабря рассказал, что построят на территории снесенного элеватора
На брифинге по итогам года глава города сообщил, что на месте элеватора построят детский сад.
«Застройщик этой территории сформировал и предоставил администрации города земельный участок с инженерной инфраструктурой под строительство полноценного социального объекта — детского сада. Проект готов», — сказал Первышов.
Он отметил, что на этой территории не планировалось строить новую школу, но строительная компания намерена принять участие в ремонте или реконструкции общеобразовательного учреждения. Этот вопрос сейчас прорабатывается.
Напомним, краснодарский элеватор на улице Колхозной начали сносить в октябре. В начале декабря демонтаж был завершен.
Финита ля элеватор. ★ Видео Юрия Балашова. pic.twitter.com/dW2VHT1Rqg— Туподар™ – Краснодар (@typodar) December 8, 2018
Замедиректора департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара Илья Павлов сообщил порталу Юга.ру, что землю на Колхозной, где стоял элеватор, предоставили в собственность ОАО «Краснодарзернопродукт». Сейчас участок поставили на кадастровый учет, на нем разрешено строительство многоэтажных жилых домов, в том числе со встроенными на первом этаже помещениями общего пользования.
Замдиректора департамента архитектуры и градостроительства города Олег Шишковский рассказал порталу Юга.ру, что застройщик разработал документацию по корректировке планировки участка площадью 10 тыс. кв. метров в границах улиц Колхозной и Элеваторной. Там предусмотрено строительство многоэтажек и детского сада на 200 мест. Согласно проекту, строительство должны завершить в 2021 году.
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