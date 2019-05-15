В Карачаево-Черкесии хотят открыть вольерный центр с переднеазиатскими леопардами

В Кавказском заповеднике на территории Карачаево-Черкесии планируют построить вольерный центр для диких животных высокогорья

Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов у себя в инстаграме. Он побывал в заповеднике во время визита в Сочи.

«Договорились с руководством заповедника, что на территории Карачаево-Черкесии будет открыт вольерный центр, где будут жить все представители дикой природы кавказского высокогорья», — написал глава республики.

Он отметил, что среди животных будут и переднеазиатские леопарды.