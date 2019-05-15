В Карачаево-Черкесии хотят открыть вольерный центр с переднеазиатскими леопардами
В Кавказском заповеднике на территории Карачаево-Черкесии планируют построить вольерный центр для диких животных высокогорья
Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов у себя в инстаграме. Он побывал в заповеднике во время визита в Сочи.
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«Договорились с руководством заповедника, что на территории Карачаево-Черкесии будет открыт вольерный центр, где будут жить все представители дикой природы кавказского высокогорья», — написал глава республики.
Он отметил, что среди животных будут и переднеазиатские леопарды.
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Добрый вечер! Сегодня вместе с Полномочным представителем Президента России в СКФО Александром Матовниковым @matovnikov_aa в Сочи посетили Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова и поздравили его директора Сергея Шевелева и коллектив с 95-летием со дня основания. Это самая большая по территории и старейшая, особо охраняемая природная территория на Северном Кавказе. Расположен Кавказский заповедник в пределах трёх субъектов Российской Федерации — Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Адыгеи. С Александром Анатольевичем, его заместителем Игорем Бабушкиным и директором заповедника совершили вертолетный облёт заповедных территорий Урупского района Карачаево-Черкесии с целью мониторинга функционирования различных элементов экосистемы. Договорились с руководством заповедника, что на территории Карачаево-Черкесии будет открыт вольерный центр, где будут жить все представители дикой природы кавказского высокогорья. В том числе, переднеазиатские леопарды, чья популяция была снова восстановлена в Кавказском заповеднике после их полного уничтожения в середине прошлого века. Также с вертолета посмотрели возможные варианты трассировки планируемой дороги Касловодск-Черкесск-Адлер. #россия #заповедник #скфо #матовников #карачаевочеркесия #темрезов #кчр09 #кчр
Как сообщали Юга.ру, в апреле в Кавказском заповеднике рассказали, что леопард Артек около полугода обитает в предгорном лесном массиве Адыгеи. Он передвигается по большой территории между реками Лаба и Белая.
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