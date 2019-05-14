Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации

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Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков 13 мая стал главой совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)

Об этом говорится в материалах компании.

«Избрать председателем совета директоров ПАО "ОАК" Сердюкова Анатолия Эдуардовича», — цитирует сообщение корпорации РИА «Новости».

В «Ростехе» рассказали, что корпорация и обновленный менеджмент должны решить проблемные вопросы, которых в ОАК накопилось немало, и выстроить работу авиастроительной корпорации по новым стандартам, сообщает RT.

Как писали Юга.ру, Сердюкова уволили с поста министра обороны в 2012 году на фоне коррупционного скандала, связанного с собственностью и другими активами холдинга «Оборонсервис». На него завели уголовное дело о халатности, а в 2014 году амнистировали как военнослужащего.

В 2015 году Сердюков стал индустриальным директором «Ростеха», курирующим вопросы авиационной промышленности, пишут «Ведомости».

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