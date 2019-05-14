Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации

В «Ростехе» рассказали, что корпорация и обновленный менеджмент должны решить проблемные вопросы, которых в ОАК накопилось немало, и выстроить работу авиастроительной корпорации по новым стандартам, сообщает RT .

Как писали Юга.ру, Сердюкова уволили с поста министра обороны в 2012 году на фоне коррупционного скандала, связанного с собственностью и другими активами холдинга «Оборонсервис». На него завели уголовное дело о халатности, а в 2014 году амнистировали как военнослужащего.