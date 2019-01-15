Финансирование лекарств для ВИЧ-инфицированных в Адыгее увеличат в два раза

Адыгея

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Адыгея защитила заявку на 35 млн рублей на обеспечение ВИЧ-инфицированных лекарственными препаратами в 2019 году

В прошлом году на эти цели регион получил 18,5 млн рублей из федерального бюджета, сообщили в Адыгейском республиканском центре профилактики и борьбы со СПИДом.

Сейчас антиретровирусную терапию получают до 350 ВИЧ-инфицированных пациентов, или 53,6% граждан, состоящих на диспансерном наблюдении.

«Увеличение финансирования лекарственного обеспечения позволит увеличить охват лечением ВИЧ-инфицированных и снизить смертность», — прокомментировала порталу Юга.ру руководитель Адыгейского республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом Людмила Мартьянова.

Кроме того, для снижения числа новых случаев заболевания в республике в рамках федеральной стратегии противодействия ВИЧ-инфекции приняли межведомственную программу. Она предусматривает проведение цикла профилактических мероприятий в 2019–2021 годах. Особое внимание уделят территориям повышенного риска заражения.

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По данным центра профилактики и борьбы со СПИДом, превышение среднего показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией регистрируется в Адыгейске, а также в Майкопском, Красногвардейском и Тахтамукайском районах.

Всего в республике за 2018 год выявили 138 новых случаев ВИЧ-инфекции. За весь период наблюдения с 1997 года зарегистрировано 1 тыс. 122 случая заражения ВИЧ среди жителей Адыгеи.

По данным специалистов, в первом полугодии 2018 года ведущими факторами эпидемиологического риска заражения на юге России были незащищенные сексуальные контакты и нарушение правил проведения инъекций при немедицинском употреблении наркотиков — 65,1% и 31,8% соответственно.

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