В Адыгее полицейские поймали браконьера с рыбой на 100 тыс. рублей

Адыгея

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Полицейские Адыгеи в мае выявили факт незаконной ловли рыбы запрещенными ловушками

Сотрудники МВД установили, что в Теучежском районе 46-летний ранее судимый местный житель занимался браконьерством в устье реки Марты. Во время рейда у мужчины изъяли пойманную рыбу на сумму около 100 тыс. рублей, сообщили 13 мая в пресс-службе МВД по Адыгее.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов), предусматривающей до двух лет лишения свободы.

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Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года в Приморско-Ахтарском районе задержали браконьера, который перевозил около 500 особей рыры, в том числе краснокнижную шемаю.

Браконьерство Полиция Рыболовство
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