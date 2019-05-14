В Адыгее полицейские поймали браконьера с рыбой на 100 тыс. рублей

Сотрудники МВД установили, что в Теучежском районе 46-летний ранее судимый местный житель занимался браконьерством в устье реки Марты. Во время рейда у мужчины изъяли пойманную рыбу на сумму около 100 тыс. рублей, сообщили 13 мая в пресс-службе МВД по Адыгее.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов), предусматривающей до двух лет лишения свободы.