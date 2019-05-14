В Адыгее полицейские поймали браконьера с рыбой на 100 тыс. рублей
Полицейские Адыгеи в мае выявили факт незаконной ловли рыбы запрещенными ловушками
Сотрудники МВД установили, что в Теучежском районе 46-летний ранее судимый местный житель занимался браконьерством в устье реки Марты. Во время рейда у мужчины изъяли пойманную рыбу на сумму около 100 тыс. рублей, сообщили 13 мая в пресс-службе МВД по Адыгее.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов), предусматривающей до двух лет лишения свободы.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года в Приморско-Ахтарском районе задержали браконьера, который перевозил около 500 особей рыры, в том числе краснокнижную шемаю.
Новая еда в заведениях Краснодара
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.