Во время стрельбы на Ставрополье пострадали пятеро взрослых и двое детей

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело о покушении на убийство семерых человек

В Предгорном районе вечером 10 мая 32-летний мужчина выпил и поссорился со знакомым. После этого он взял дома охотничье гладкоствольное оружие и стал стрелять в оппонента и людей, которые были рядом.

Огнестрельные дробовые ранения получили семь человек, среди них были дети 4 и 10 лет. Пострадавшим оказали помощь, их жизни ничего не угрожает.