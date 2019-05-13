Во время стрельбы на Ставрополье пострадали пятеро взрослых и двое детей

Ставропольский край

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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело о покушении на убийство семерых человек

В Предгорном районе вечером 10 мая 32-летний мужчина выпил и поссорился со знакомым. После этого он взял дома охотничье гладкоствольное оружие и стал стрелять в оппонента и людей, которые были рядом.

Огнестрельные дробовые ранения получили семь человек, среди них были дети 4 и 10 лет. Пострадавшим оказали помощь, их жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек, сообщает RT.

Как писали Юга.ру, в апреле житель Сочи, недовольный футбольным матчем на спортплощадке у дома, сначала потребовал его прекратить, потом проткнул мяч, прыснул из газового баллончика в лицо одному из футболистов и выстрелил в него из травматического пистолета. Пострадавшим оказался сотрудник полиции.

Дети Оружие Покушение Следственный комитет Стрельба
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