В Сочи мужчина выстрелил в полицейского, требуя прекратить футбольный матч

Житель Сочи, недовольный футбольным матчем на спортплощадке у дома, открыл стрельбу по полицейскому

Инцидент произошел 14 апреля в одном из жилых микрорайонов курорта. 41-летний местный житель пытался помешать собравшимся на спортплощадке, которые играли в футбол. Он потребовал прекратить матч, но его проигнорировали.

Мужчина ушел, но через время вернулся с ножом. Он проткнул мяч, прыснул в лицо из газового баллончика одному из футболистов, который оказался сотрудником полиции, и выстрел в него из травматического пистолета «Оса».

Стрелявший посылаться скрыться, но его задержали. Полицейский получил химический ожог, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. В ведомстве уточнили, что он находился не при исполнении.

На нарушителя собрали административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и поместили в спецприемник.