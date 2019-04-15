В Сочи мужчина выстрелил в полицейского, требуя прекратить футбольный матч
Житель Сочи, недовольный футбольным матчем на спортплощадке у дома, открыл стрельбу по полицейскому
Инцидент произошел 14 апреля в одном из жилых микрорайонов курорта. 41-летний местный житель пытался помешать собравшимся на спортплощадке, которые играли в футбол. Он потребовал прекратить матч, но его проигнорировали.
Мужчина ушел, но через время вернулся с ножом. Он проткнул мяч, прыснул в лицо из газового баллончика одному из футболистов, который оказался сотрудником полиции, и выстрел в него из травматического пистолета «Оса».
Стрелявший посылаться скрыться, но его задержали. Полицейский получил химический ожог, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. В ведомстве уточнили, что он находился не при исполнении.
На нарушителя собрали административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и поместили в спецприемник.
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