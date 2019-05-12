Власти пообещали выплатить по 1 млн рублей семьям погибших при взрыве в многоквартирном доме на Дону
Губернатор Ростовской области Василий Голубев 12 мая заявил, что семьям погибших при взрыве газа в многоквартирном доме выплатят компенсацию
В поселке Чистоозерном в 00:30 12 мая взорвался газ. В результате происшествия два человека пострадали, их доставили в больницу. Погибли два человека, в том числе, девятилетняя девочка.
«Семьям погибших выплатим по 1 млн рублей. Пострадавшим, получившим вред здоровью, направим от 200 до 400 тыс. рублей», — сказал глава области.
Он уточнил, что все прописанные в доме из областного бюджета получат по 10 тыс. рублей. По столько же направят из районного бюджета. Владельцам утраченного имущества будет положена компенсация от 50 до 100 тыс. рублей. Губернатор добавил, что региональному минфину и департаменту по ЧС поручили подготовить соответствующие документы, сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.
Глава Каменского района Владимир Шевченко заявил, что дом пока не пригоден для проживания. Власти ввели в поселке режим ЧС, сообщает RT.
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