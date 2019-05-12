Ребенок и еще один человек погибли при взрыве газа в многоквартирном доме на Дону

Это случилось в 00:30 на улице Ленина, 35. Во время взрыва в доме обрушилась крыша.

В результате происшествия два человека пострадали, их доставили в больницу. Погибли два человека, в том числе, девятилетняя девочка.

В ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что здание может обрушиться. В связи с этим работы осложнены. На месте работают 106 человек и 27 машин.

Из дома эвакуировали 16 человек. На базе Богдановской участковой больницы развернули пункт временного размещения. В нем находятся 13 человек. В пресс-службе правительства Ростовской области рассказали, что из 16 квартир повреждены 7. Дом отключили от коммуникаций. На первом этаже установили подпорки. Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал постравшим выделить деньги из регионального бюджета.

Утром поисково-спасательные работы на месте происшествия завершили. сообщает RT.