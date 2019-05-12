Краснодарцев предупредили о ливне с грозой и градом
В Краснодаре на 12 и 13 мая объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды
В ближайшие два-четыре часа и до конца суток 12 мая в городе возможен сильный дождь, ливень с грозой, градом. Синоптики прогнозируют шквалистый ветер до 20 м/с. Ожидается, что такая погода сохранится 13 мая, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
При возникновении чрезвычайных ситуаций просят звонить по телефонам: 8 (861) 214-33-36 или 112.
Как сообщали Юга.ру, в Каневском, Кореновском районах Кубани, Майкопском и Тахтамукайском районах Адыгеи 11 мая выпал град. В крае 12 и 13 мая возможны сильные дожди и ветер до 20 м/с.
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