Краснодарцев предупредили о ливне с грозой и градом

В Краснодаре на 12 и 13 мая объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды

В ближайшие два-четыре часа и до конца суток 12 мая в городе возможен сильный дождь, ливень с грозой, градом. Синоптики прогнозируют шквалистый ветер до 20 м/с. Ожидается, что такая погода сохранится 13 мая, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

При возникновении чрезвычайных ситуаций просят звонить по телефонам: 8 (861) 214-33-36 или 112.