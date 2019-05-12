В нескольких районах Кубани и Адыгеи выпал град
В Краснодарском крае и Адыгее 11 мая прошел сильный дождь с градом
Непогода была в Каневском, Кореновском районах Кубани, Майкопском и Тахтамукайском районах Адыгеи. Видеозаписи опубликовали пользователи соцсетей. На кадрах видно, как град усыпал землю и идет сильный ливень. Жители рассказали, что град был до 2 см в диаметре.
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что накануне действовало штормовое предупреждение по шквалистому ветру, дождю, ливню с грозой и градом. В ведомстве уточнили, что град не нанес значимого ущерба.
По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 12 мая, а также 13 мая местами на Кубани, кроме Сочи, ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.
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