В транспортной полиции по ЮФО сменился руководитель
Личному составу управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу 5 апреля представили нового начальника
Андрей Рыбинский возглавил управление по указу президента РФ от 1 апреля.
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Полковник полиции Рыбинский служит в органах МВД России с 1993 года. Работал на разных должностях от милиционера взвода патрульно-постовой службы милиции Сочинского ЛУВДТ до начальника Крымского ЛУ МВД России на транспорте. Имеет ведомственные награды, сообщает пресс-служба УТ МВД по ЮФО.
49-летний Рыбинский родился в Белореченске, получил юридическое образование в Ростовском юридическом институте МВД России.
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