В транспортной полиции по ЮФО сменился руководитель

Личному составу управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу 5 апреля представили нового начальника

Полковник полиции Рыбинский служит в органах МВД России с 1993 года. Работал на разных должностях от милиционера взвода патрульно-постовой службы милиции Сочинского ЛУВДТ до начальника Крымского ЛУ МВД России на транспорте. Имеет ведомственные награды, сообщает пресс-служба УТ МВД по ЮФО.

49-летний Рыбинский родился в Белореченске, получил юридическое образование в Ростовском юридическом институте МВД России.