В транспортной полиции по ЮФО сменился руководитель

Краснодарский край

Распечатать

Личному составу управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу 5 апреля представили нового начальника

Андрей Рыбинский возглавил управление по указу президента РФ от 1 апреля.

Читайте также:

Полковник полиции Рыбинский служит в органах МВД России с 1993 года. Работал на разных должностях от милиционера взвода патрульно-постовой службы милиции Сочинского ЛУВДТ до начальника Крымского ЛУ МВД России на транспорте. Имеет ведомственные награды, сообщает пресс-служба УТ МВД по ЮФО.

49-летний Рыбинский родился в Белореченске, получил юридическое образование в Ростовском юридическом институте МВД России.

Кадровые перестановки Министерство внутренних дел РФ Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи пройдет саммит Россия — Африка
ФК «Анжи» вничью сыграл с «Динамо»
В транспортной полиции по ЮФО сменился руководитель
В Туапсе потушили пожар на нефтебазе
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
В Туапсе на нефтебазе загорелся резервуар

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале