Сборная России по хоккею стартовала на ЧМ-2019 с победы над Норвегией
Хоккеисты сборной России 10 мая сыграли со сборной Норвегии в первом матче чемпионата мира — 2019 в Словакии
На старте турнира россияне разгромили норвежцев со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2).
В составе команды Ильи Воробьева по одной шайбе забросили Артем Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев. Евгений Дадонов оформил дубль.
Второй матч «красная машина» проведет 12 мая против команды Австрии, пишет RT. Стартовое вбрасывание — в 13:15.
Финал чемпионата мира состоится 26 мая в 21:15 в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.
Как сообщали Юга.ру, на ЧМ-2018 россияне остановились на 1/4 финала, где проиграли сборной Канады и впервые за пять лет не вышли в полуфинал мирового первенства. Победителем турнира стала сборная Швеции.
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