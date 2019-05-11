Сборная России по хоккею стартовала на ЧМ-2019 с победы над Норвегией

Хоккеисты сборной России 10 мая сыграли со сборной Норвегии в первом матче чемпионата мира — 2019 в Словакии

Второй матч «красная машина» проведет 12 мая против команды Австрии, пишет RT . Стартовое вбрасывание — в 13:15.

В составе команды Ильи Воробьева по одной шайбе забросили Артем Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев. Евгений Дадонов оформил дубль.

Финал чемпионата мира состоится 26 мая в 21:15 в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.

Как сообщали Юга.ру, на ЧМ-2018 россияне остановились на 1/4 финала, где проиграли сборной Канады и впервые за пять лет не вышли в полуфинал мирового первенства. Победителем турнира стала сборная Швеции.