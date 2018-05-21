Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею

В мире

Распечатать

Сборная Швеции по хоккею 20 мая одержала победу над командой Швейцарии в финале чемпионата мира

Матч завершился после серии буллитов со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В основное время у шведов отличились Густав Нюквист и Мика Зибанеджад, в составе сборной Швейцарии шайбы забили Нино Нидеррайтер и Тимо Майер.

Таким образом, Швеция второй год подряд выиграла золото чемпионата мира, команда Швейцарии взяла серебряные медали.

Ранее сборная США со счетом 4:1 разгромила Канаду в матче за бронзу мирового первенства, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, ранее хоккеисты сборной России впервые за 14 лет потерпели поражение от Швеции в заключительном матче группового этапа, где проиграла канадцам и впервые за пять лет не вышла в полуфинал ЧМ.

В пошлом году россияне стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

Хоккей
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею
«Анжи» обыграл «Енисей» в стыковом матче, но покинул РФПЛ
Музейно-археологический кластер «Ворота Крыма» предложили открыть в Керчи
Ротенберг оценил срок службы Крымского моста без ремонта в 100 лет
Мужчина разбил стекла дверей в администрации Ейского района
В Крыму планируют построить центр ядерной лучевой медицины

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале