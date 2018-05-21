Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная Швеции по хоккею 20 мая одержала победу над командой Швейцарии в финале чемпионата мира

Матч завершился после серии буллитов со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В основное время у шведов отличились Густав Нюквист и Мика Зибанеджад, в составе сборной Швейцарии шайбы забили Нино Нидеррайтер и Тимо Майер.

Таким образом, Швеция второй год подряд выиграла золото чемпионата мира, команда Швейцарии взяла серебряные медали.

Ранее сборная США со счетом 4:1 разгромила Канаду в матче за бронзу мирового первенства, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, ранее хоккеисты сборной России впервые за 14 лет потерпели поражение от Швеции в заключительном матче группового этапа, где проиграла канадцам и впервые за пять лет не вышла в полуфинал ЧМ.

В пошлом году россияне стали бронзовыми призерами чемпионата мира.