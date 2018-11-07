Минздрав предложил запретить публичные призывы к отказу от прививок
Минздрав России разработал законопроект, запрещающий призывать к отказу от прививок
«Подготовлен проект федерального закона, который устанавливает запрет распространения информации, содержащей публичные призывы к отказу от вакцинации», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».
Ранее «Известия» писали, что в Минздраве обсуждают возможность наказания медработников, которые призывают к отказу от прививок. При этом оно не будет касаться тех врачей, которые дают отвод от прививки по медицинским показаниям.
В министерстве отметили, что сейчас документ дорабатывается, поэтому комментарии пока преждевременны.
По данным РБК, на вакцинацию населения в законе о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов выделено 2,9 млрд рублей. В конце октября Роспотребнадзор отчитывался о результатах кампании по вакцинации от гриппа. Согласно данным ведомства, прививки сделали 39,2 млн человек — это 27% населения страны.
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