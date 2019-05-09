Жителям Сочи восстановили подачу воды после аварии

Краснодарский край

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В поселках Горное Лоо и Хобза Сочи 9 мая восстановили водоснабжение после аварии, которая произошла из-за проливных дождей

Ранее из-за резкого подъема уровня воды в реке Хобза на двух водоводах произошла авария. Без воды остались 4 тыс. местных жителей.

Работы по ремонту водоводо завершили в 14:00. Водоснабжение восстановили, сообщили в пресс-службе сочинского МУП «Водоканал».

Там уточнили, что водоканал уже построил новый мостовой переход для водоводов через реку Лоо. Планируется, что 11 мая водоводы к нему подключат. Ожидается, что это поможет избежать аварий из-за изменения уровня воды в реке.

Водоснабжение Сочи
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