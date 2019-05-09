Около 4 тыс. жителей Сочи остались без воды из-за аварии после проливных дождей

Краснодарский край

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В Сочи 9 мая из-за резкого подъема уровня воды в реке Хобза на двух водоводах произошла авария

Уровень воды в реке поднялся после проливных дождей. Оба водовода проложены в русле реки.

Без воды остаются около 4 тыс. жителей поселков Горное Лоо и Хобза. Для них подвозят чистую питьевую воду автоцистернами на улицы Камчатскую, 30А, Обзорную, 6 и Нагорную, 5.

Водоводы начнут восстанавливать после снижения уровня воды в реке. О времени восстановления водоснабжения сообщат дополнительно, рассказали в пресс-службе сочинского МУП «Водоканал».

В пресс-службе добавили, что уже построили новый мост для водоводов через реку Хобза. Ожидается, что он будет помогать избегать аварий из-за изменения уровня воды в реке.

Аварии Водоснабжение Сочи
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Около 4 тыс. жителей Сочи остались без воды из-за аварии после проливных дождей
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