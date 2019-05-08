В Краснодаре ограничат движение из-за празднования Дня Победы

Краснодарский край

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В Краснодаре 8 и 9 мая ограничат движение транспорта в связи с мероприятиями, посвященными Дню Победы

С 16:30 8 мая до 16:00 9 мая нельзя будет проехать на следующих участках:

  • улица Красная от Длинной до Северной;
  • улица Длинная от Рашпилевской до Коммунаров;
  • улица Буденного от Октябрьской до Седина;
  • улица Красноармейская от Пашковской до Головатого.

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С 7:00 до 10:30 9 мая будут перекрыты улица Северная от Кирова до Рашпилевской, Аэродромная от Северной до Рылеева, с 10:30 до 17:00 — Северная от Красной до Аэродромной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На Главной городской площади Краснодара 9 мая в 11:00 проведут парад. В 13:00 запланирована всероссийская акция «Бессмертный полк». Участники пройдут по улице Красной с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

День Победы Дороги Краснодар Транспорт
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