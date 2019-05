В Сочи появилось граффити, посвященное Дню Победы

View this post on Instagram

Скоро в Сочи появится ещё одно граффити на этот раз посвящённое Великой Отечественной Войне. Оно будет одним из самых больших в городе! Работу выполняет местный художник Сергей Бадалян. #молодежьсочи #умпсочи #деньпобеды #свечапамяти