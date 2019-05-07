В Сочи появилось граффити, посвященное Дню Победы
Южный мол Сочинского морского порта украсило граффити, посвященное Дню Победы
По словам начальника управления молодежной политики администрации Сочи Вахтанга Хикландзе, граффити, посвященное Великой Отечественной войне стало одним из самых больших на курорте. Работу выполнил сочинский художник Сергей Бадалян. Он же накануне ЧМ-2018 нарисовал на стене сочинской многоэтажки портрет футболиста Льва Яшина.
В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что работа над панно будет полностью завершена к 8 мая, когда в Сочи состоится акция «Свеча памяти».
«8 мая в 20:00 сочинцы и гости курорта пройдут со свечами памяти от площади Северного мола до площади Южного мола, где по традиции на воду будет спущен мемориальный венок», — сообщили в пресс-службе, добавив, что движение транспорта на этом участке будет временно приостановлено.
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