В Чечне появится женское такси
В Чечне 1 марта представили проект женского такси «Мехкари»
О проекте рассказали в фонде имени шейха Зайеда. Бизнес-проект женского такси одобрили на заседании кредитного комитета фонда.
«А вот "женское такси" будет очень удобно с точки зрения норм религии и традиций для перевозки женщин. За рулем такого такси будут сидеть, соответственно, женщины», — сообщили в инстаграме организации.
Сумма финансирования проекта не сообщается.
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Сегодня состоялось очередное заседание Кредитного комитета, под руководством Генерального директора Фонда Зайеда Адама Черхигова. _________________________________ На заседании рассмотрели 3 бизнес-проекта. 1. Женское такси; 2. Учреждение дошкольного образования; 3.Автосервис; ▪️Представленные бизнес-проекты отличаются своей уникальностью. К примеру, дошкольное учреждение планируют запустить по методике Марии Монтессори, особенность которой в индивидуальном подходе раннего развития ребёнка. В детском садике будут изучать несколько иностранных языков. А вот «женское такси» будет очень удобно с точки зрения норм религии и традиций для перевозки женщин. За рулем такого такси будут сидеть соответственно женщины. Предприниматель, который обратился в Фонд Зайеда с бизнес-проектом «СТО» имеет богатый опыт работы в области автоэлектроники. Некоторое время проработал за рубежом и последние 5 лет на территории ЧР. ▪️Все три бизнес-идеи были одобрены Кредитным комитетом. ✔️Общая сумма по вышеуказанным проектам около 12,5 млн руб. ✔️Будут созданы 7 штатных и около 17 по найму новых рабочих мест. @zayed_fund __________________________________ #фондзайеда #исламскоепартнерство #исламскоефинансирование #исламскийбанк #профинансировано #бизнесвгрозном #бизнесцентр #бизнесвчечне
В Google Play уже есть приложение «Женское такси Мехкари». В описании сказано, что его обновили 25 января. Приложение работает для заказа такси в Грозном.
Фонд имени шейха Зайеда создали в мае 2017 года. По данным ТАСС, представители бизнеса из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в течение 10 лет хотят направить через фонд более 300 млн долларов для поддержки 3 тыс. малых и средних предприятий в Чечне и создать около 70 тыс. рабочих мест.
Женское такси есть в Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Англии, Австралии и других странах, пишет Wonderzine. В Омане подобный сервис появился 1 марта 2018 года — тогда женщинам султаната разрешили водить такси и фуры с грузами, сообщает РИА «Новости».
В Крыму женское такси появилось в октябре 2018 года. Его создательница Ксения Ткаченко рассказала «Российской газете», что водители такси часто не любят подвозить женщин с детьми — нет детского кресла или боятся, что ребенок испачкает салон. С ней работает еще несколько девушек с собственными автомобилями. Ткаченко в перспективе хочет создать собственный автопарк.
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