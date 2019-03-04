В Чечне появится женское такси

В Чечне 1 марта представили проект женского такси «Мехкари»

«А вот "женское такси" будет очень удобно с точки зрения норм религии и традиций для перевозки женщин. За рулем такого такси будут сидеть, соответственно, женщины», — сообщили в инстаграме организации.

В Google Play уже есть приложение «Женское такси Мехкари». В описании сказано, что его обновили 25 января. Приложение работает для заказа такси в Грозном.

Фонд имени шейха Зайеда создали в мае 2017 года. По данным ТАСС, представители бизнеса из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в течение 10 лет хотят направить через фонд более 300 млн долларов для поддержки 3 тыс. малых и средних предприятий в Чечне и создать около 70 тыс. рабочих мест.