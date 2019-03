В Чечне появится женское такси

View this post on Instagram

Сегодня состоялось очередное заседание Кредитного комитета, под руководством Генерального директора Фонда Зайеда Адама Черхигова. _________________________________ На заседании рассмотрели 3 бизнес-проекта. 1. Женское такси; 2. Учреждение дошкольного образования; 3.Автосервис; ▪️Представленные бизнес-проекты отличаются своей уникальностью. К примеру, дошкольное учреждение планируют запустить по методике Марии Монтессори, особенность которой в индивидуальном подходе раннего развития ребёнка. В детском садике будут изучать несколько иностранных языков. А вот «женское такси» будет очень удобно с точки зрения норм религии и традиций для перевозки женщин. За рулем такого такси будут сидеть соответственно женщины. Предприниматель, который обратился в Фонд Зайеда с бизнес-проектом «СТО» имеет богатый опыт работы в области автоэлектроники. Некоторое время проработал за рубежом и последние 5 лет на территории ЧР. ▪️Все три бизнес-идеи были одобрены Кредитным комитетом. ✔️Общая сумма по вышеуказанным проектам около 12,5 млн руб. ✔️Будут созданы 7 штатных и около 17 по найму новых рабочих мест. @zayed_fund __________________________________ #фондзайеда #исламскоепартнерство #исламскоефинансирование #исламскийбанк #профинансировано #бизнесвгрозном #бизнесцентр #бизнесвчечне