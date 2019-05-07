Суд отказал инвалиду из Анапы во взыскании с Бузовой, Меладзе и Баскова 880 тыс. рублей
Кунцевский суд Москвы 7 мая отказался взыскивать с артистов Николая Баскова, Валерия Меладзе и Ольги Бузовой деньги, которые требовал от них обманутый вкладчик «Кэшбери»
Житель Анапы Дмитрий Ружников в феврале решил направить иск в суд и вернуть деньги, которые он потерял, доверившись рекламе «Кэшбери». Он хотел отсудить 880 тыс. рублей у артистов, которые рекламировали компанию. По словам Ружникова, он поверил рекламе, потому что певцы рассказывали о своем успешном опыте получения денег через «Кэшбери».
Суд постановил отказать в удовлетворении исковых требований. На заседании не было ни истца, ни ответчиков, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре прошлого года Банк России заметил в деятельности «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды, ущерб от которой оценил в 3 млрд рублей.
В начале ноября создатель проекта Артур Варданян, общающийся с аудиторией через видеоблог, объявил о закрытии компании и сообщил, что часть денег «Кэшбери» потеряна.
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