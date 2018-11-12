Ростовский суд постановил заблокировать сайты «Кэшбери»

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону по иску прокуратуры принял решение о блокировке двух сайтов группы компаний «Кэшбери»

Сайты финансовой организации ООО «Кэшбери» кэшбери.рф и cashbery.com признаны распространяющими запрещенную на территории РФ информацию, так как она вводит в заблуждение потребителей. По истечении срока обжалования решение направят в Роскомнадзор для исполнения, передает «Интерфакс».

Ранее Центробанк РФ увидел в деятельности «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды, ущерб от которой оценил в сумму до 3 млрд рублей.

Отмечалось, что компании группы строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность в сотни процентов годовых, ведут агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях. Деньги привлекаются и в рублях и криптовалюте, при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний группы нет.

В начале ноября создатель проекта Артур Варданян, общающийся с аудиторией через видеоблог, объявил о закрытии компании и сообщил, что часть денег «Кэшбери» потеряна. Случившееся он объяснил заговором банков и объявленной в СМИ охотой на финансовый проект. При этом он пообещал вскоре открыть новую финансовую платформу. Часть долгов клиентам компания выплатила собственной криптовалютой CashberyCoin.