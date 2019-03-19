У вкладчиков «Кэшбери» неизвестные стали выманивать личные данные — «Ъ»

Вкладчики инвестиционного сервиса «Кэшбери» в марте сообщили, что у них по телефону начали выманивать персональные данные

В сентябре 2018 года Центробанк РФ увидел в деятельности «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды, ущерб от которой оценил в сумму до 3 млрд рублей. В начале ноября создатель проекта Артур Варданян, общающийся с аудиторией через видеоблог, объявил о закрытии компании и сообщил, что часть денег «Кэшбери» потеряна.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что вкладчикам с 14 марта стали поступать звонки якобы от сотрудников Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Звонившие предлагали подать коллективный иск на «Кэшбери» и просили для этого персональные данные.

Через некоторое время гражданам звонил Константин Бойченко, который представлялся членом Судебной коллегии по экономическим спорам. Издание сообщает, что звонки поступали с одного и того же номера. Мужчина рассказывал, что суд вынес положительное для них решение и им полагается компенсация. По его словам, выплаты будут производить через «Росгосстрах». Звонивший требовал данные об ИНН и реквизитах текущего банковского счета. В «Росгосстрахе» пояснили, что эта информация не имеет к ним отношение.

В Фонде тоже заявили, что с лета прошлого года поступает информация о мошенниках, представляющих их сотрудниками. По словам управляющего фонда Марата Сафиулина, известны случаи, когда мошенники высылают вкладчикам поддельные документы — фальшивые письма от Банка России, Следственного комитета, решения судов.

Отмечается, что почти одновременно со звонками в марте в сети появился сайт Cashbery — 2019. На нем опубликовали видео, в котором вкладчики рассказывают якобы о том, что получили выплаты от «Кэшбери».

В пресс-службе Центробанка «Коммерсанту» сообщили, что смотрят все новости, которые касаются «Кэшбери» и ее последователей. В ЦБ пояснили, что мошенники могут предлагать помощь от государственных структур. В пресс-службе добавили, что предупреждали граждан о таких случаях.