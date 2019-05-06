В Геленджике открылся первый на юге России гольф-клуб за 2,5 млрд рублей
На Тонком мысе в Геленджике открылся первый на юге России гольф-клуб площадью 80 гектаров
Торжественная церемония состоялась 4 мая, в ней приняли участие директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, директор Ассоциации гольфа России Александр Кочетков и другие высокие гости.
На территории гольф-клуба располагается 18-луночное чемпионское поле, клубный дом с зоной отдыха для гостей и членов клуба, а также гольф-академия.
«Здесь будут тренироваться не только профессионалы и любители этого увлекательного вида спорта, но и подрастающее поколение гольфистов. А так как поле чемпионского класса, на нем можно проводить и крупнейшие мировые турниры», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
На воплощение проекта инвесторы потратили 2,5 млрд рублей. Соглашение о строительстве подписали в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме.
Как сообщали Юга.ру, созданием гольф-клуба в Геленджике занималось ООО «Геленджик Гольф Резорт», аффилированное с чиновниками и миллиардерами.
По данным сервиса «Контур. Фокус», основными конечными владельцами компании значатся: владелец ПАО «Северсталь» и один из владельцев торговой сети «Лента» Алексей Мордашов; Дмитрий Пумпянский — председатель совета директоров «Трубной металлургической компаниии» и Группы «Синара», член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей и член правления Торгово-промышленной палаты России; соучредитель «ЕвроХима» Андрей Мельниченко; офшорные компании «Деспелио констракшнс лтд», «Эдилком инвестментс лимитед», «Баседа лимитед».
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