В Геленджике открылся первый на юге России гольф-клуб за 2,5 млрд рублей

На Тонком мысе в Геленджике открылся первый на юге России гольф-клуб площадью 80 гектаров

Торжественная церемония состоялась 4 мая, в ней приняли участие директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, директор Ассоциации гольфа России Александр Кочетков и другие высокие гости.

На территории гольф-клуба располагается 18-луночное чемпионское поле, клубный дом с зоной отдыха для гостей и членов клуба, а также гольф-академия.

«Здесь будут тренироваться не только профессионалы и любители этого увлекательного вида спорта, но и подрастающее поколение гольфистов. А так как поле чемпионского класса, на нем можно проводить и крупнейшие мировые турниры», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

На воплощение проекта инвесторы потратили 2,5 млрд рублей. Соглашение о строительстве подписали в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме.