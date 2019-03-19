В Краснодаре ищут женщину со шрамом на животе

Краснодарский край

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Следственный комитет 19 марта возбудил уголовное дело после исчезновения 44-летней жительницы Краснодара Елены Важливцевой

Женщина жила на улице Восточно-Кругликовской. 4 февраля она ушла из дома в неизвестном направлении, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

По данным следствия, Елена Важливцева не собиралась покидать место жительства и не брала с собой никакие вещи. В связи с этим следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Приметы разыскиваемой: рост 162-168 см, среднее телосложение, темные волосы, подстриженые под каре. В день исчезновения женщина могла быть в черном шерстяном пальто и черных сапогах.

Особые приметы: на животе вертикальный шрам длиной 10-15 см, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Граждан, у которых есть информация о местонахождении Елены Важливцевой, следствие просит сообщить по телефонам 8 (861) 224-45-59 или 102.

Как сообщали Юга.ру, в Крыму в начале марта пропала без вести 15-летняя студентка с татуировками бога в бигудях и с чашкой кофе, плачущей Богородицы, ласточки и головы индейца.

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