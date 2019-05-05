Дожди и жара до 30 °С придут на Кубань в начале недели

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 6-8 мая

По данным Краснодарского гидрометцентра, в понедельник в крае днем и вечером будут идти грозовые дожди. Ночью и утром возможен туман. В ночь с 5 на 6 мая похолодает до 8-13 °С, в юго-восточных предгорьях — до 5-10 °С, днем воздух прогреется до 22-27 °С, на Азовском побережье — 19-24 °С.

На побережье Черного моря после заката температура опустится до 9-14 °С, днем термометры покажут 16-21 °С, в южной части — до 25 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с. 7 и 8 мая в Краснодарском крае прогнозируют кратковременные дожди с грозой. Утром и днем в среду местами предрекают сильные осадки с градом. Ночные температуры — 11-16 °С, в юго-восточных предгорьях — до 9 °С. Днем 7 мая будет 23-28 °С, местами до 30°, 8 мая температура немного опустится — ожидается около 19-24 °С. Ветер 5-10 м/с, при грозе порывы 13-18 м/с.

На Черноморском побережье во вторник и среду возможны грозовые дожди, в южной части — сильные осадки. Ночью 7 мая будет 12-17 °С, днем — 17-22 °С, на юге — до 28 °С. В ночь на 8 мая воздух остынет до 10-15 °С, днем потеплеет до 14-19 °С, по югу — до 21 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура морской воды в Черном и Азовском морях — 15-16 °C, в районе Ейска — до 17 °C. В Краснодаре в первый рабочий день недели сохранится сухая погода. Ночью будет 9-11 °С, днем потеплеет до 25-27 °С. Ветер 5-10 м/с. Во вторник в краевом центре будет солнечно, столбики термометров поднимутся до 30 °C. В среду в город придут дожди, днем похолодает до 23 °C. Ветер 2-4 м/с