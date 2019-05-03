Самолет из Минеральных Вод запросил аварийную посадку в Казахстане
Пассажирский самолет Минеральные воды — Нур-Султан 3 мая запросил аварийную посадку в пункте назначения
Об этом сообщил пресс-секретарь аэропорта Тлеген Абишев. По его словам, самолет авиакомпании SCAT запросил аварийную посадку. Воздушное судно еще не село, посадка ожидается в 17:36.
Абишев отметил, что причину аварийной посадки не сказали, специалисты готовятся к прибытию самолета, сообщает «Интерфакс».
Как писали Юга.ру, в конце января самолет Москва — Грозный совершил аварийную посадку после вылета. По предварительной информации, на борту отказала электросистема и левый авиагоризонт. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
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