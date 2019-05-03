Самолет из Минеральных Вод запросил аварийную посадку в Казахстане

Об этом сообщил пресс-секретарь аэропорта Тлеген Абишев. По его словам, самолет авиакомпании SCAT запросил аварийную посадку. Воздушное судно еще не село, посадка ожидается в 17:36.

Абишев отметил, что причину аварийной посадки не сказали, специалисты готовятся к прибытию самолета, сообщает «Интерфакс».