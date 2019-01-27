Самолет Москва — Грозный совершил аварийную посадку после вылета

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В аэропорту Внуково 27 января аварийно сел самолет Москва — Грозный

Пассажирский лайнер Boeing-737 компании Utair совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково сразу после вылета. По предварительной информации, на борту отказала электросистема и левый авиагоризонт, сообщил «Пятый канал» со ссылкой на источник.

Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно в 3:11. Пострадавших нет. Пассажиров рейса отправили в Грозный в 5:48 на резервном самолете.

Авиация Грозный
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