В Новороссийске подросток за рулем BMW устроил смертельное ДТП
В Новороссийске 10 апреля по вине 17-летнего водителя в ДТП погиб его ровесник
Авария произошла в 13:10 на улице Куникова, 45. По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля BMW-318 без прав не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в машину Mitsubishi Pajero под управлением 33-летнего мужчины.
В результате аварии водителя BMW и его 17-летнего пассажира госпитализировали. Позже стало известно, что пассажир умер в больнице.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, вечером 10 апреля в Крыму произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в котором один человек погиб и восемь пострадали.
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