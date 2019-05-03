Депутат из Ингушетии отрицает, что украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции «Единая Россия» Магомед Дарсигов отрицает, что украл невесту для женитьбы

Он заявил «Интерфаксу» , что бракосочетание прошло по исламским традициям, без регистрации в органах ЗАГСа. При этом он подчеркнул, что информация о краже женщины с целью женитьбы не соответствует действительности.

Как сообщали Юга.ру, 1 мая источник «Интерфакса» сообщил, что депутат Народного собрания Ингушетии украл женщину, чтобы жениться на ней. Случай вызвал резонанс, но ситуацию урегулировали старейшины и свадьбу назначили на ближайшее воскресенье.

Однако, по данным источника «Интерфакса», участникам кражи невесты придется заплатить штрафы в пользу малоимущих в центральной мечети.