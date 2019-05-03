Депутат из Ингушетии отрицает, что украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции «Единая Россия» Магомед Дарсигов отрицает, что украл невесту для женитьбы
Он заявил «Интерфаксу», что бракосочетание прошло по исламским традициям, без регистрации в органах ЗАГСа. При этом он подчеркнул, что информация о краже женщины с целью женитьбы не соответствует действительности.
Как сообщали Юга.ру, 1 мая источник «Интерфакса» сообщил, что депутат Народного собрания Ингушетии украл женщину, чтобы жениться на ней. Случай вызвал резонанс, но ситуацию урегулировали старейшины и свадьбу назначили на ближайшее воскресенье.
Однако, по данным источника «Интерфакса», участникам кражи невесты придется заплатить штрафы в пользу малоимущих в центральной мечети.
Как увидеть самые красивые места России, отдохнуть и помочь природе
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.