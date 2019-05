В Анапе мужчина три дня просидел в колодце

View this post on Instagram

С 28 апреля находился в колодце гр-н С. 1993 года рождения. От оперативного дежурного ЕДДС поступила информация о мужчине находящимся на дне колодца в х. Воскресенском. Дежурная смена спасателей извлекла пострадавшего и передала сотрудникам СМП для оказания медицинской помощи.