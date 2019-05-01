В Анапе мужчина три дня просидел в колодце

Краснодарский край

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В Анапе 1 мая спасатели достали из колодца мужчину, который просидел там три дня

Инцидент произошел на хуторе Вознесенском. Информация о человеке в колодце поступила от оперативного дежурного ЕДДС.

Дежурная смена спасателей достала 26-летнего мужчину со дна колодца и передала медикам для оказания помощи, сообщает инстаграм Службы спасения Анапы.

Как писали Юга.ру, в феврале под Геленджиком спасатели оказали помощь женщине, провалившейся в колодец — она вышла ночью из автомобиля на трассе в туалет и упала. У пострадавшей была черепно-мозговая травма, ушибы грудной и брюшной полостей.

Анапа
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