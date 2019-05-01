В парке «Краснодар» на майских каникулах устроят бесплатные кинопоказы

В амфитеатре парка «Краснодар» с 1 по 4 мая пройдут бесплатные показы фильмов

В инстаграме парка сообщили, что 1 и 2 мая будут фильмы с Мэрилин Монро — «Как выйти замуж за миллионера» и «Джентльмены предпочитают блондинок» соответственно.

В последующие два дня покажут фильмы режиссера Федерико Феллини. 3 мая будут ставить фильм «Дорога», 4 мая — «Ночи Кабирии». Начало сеансов каждый день в 20:00, вход свободный.