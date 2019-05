В парке «Краснодар» на майских каникулах устроят бесплатные кинопоказы

View this post on Instagram

Листайте карусель и вы узнаете, как провести праздники круто, даже если вы не уехали за город ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ближайшие четыре вечера #амфитеатр будет работать в режиме кинопоказов! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1 и 2 мая вы встретитесь с несравненной Мэрилин Монро ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1 мая – «Как выйти замуж за миллионера» (1953 г., реж. Жан Негулеску, 16+) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2 мая – «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953 г., реж. Ховард Хоукс, 16+) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3 и 4 мая вас будет ждать блистательный Федерико Феллини ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3 мая – «Дорога» (1954 г., реж. Федерико Феллини, 16+) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4 мая – «Ночи Кабирии» (1957 г., реж. Федерико Феллини, 16+) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Начало сеансов в 20:00. Вход свободный ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @officialparkkrasnodar ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ДеньПоказа #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого #Амфитеатр #КиноПодОткрытымНебом