В парке «Краснодар» на майских каникулах устроят бесплатные кинопоказы
В амфитеатре парка «Краснодар» с 1 по 4 мая пройдут бесплатные показы фильмов
В инстаграме парка сообщили, что 1 и 2 мая будут фильмы с Мэрилин Монро — «Как выйти замуж за миллионера» и «Джентльмены предпочитают блондинок» соответственно.
В последующие два дня покажут фильмы режиссера Федерико Феллини. 3 мая будут ставить фильм «Дорога», 4 мая — «Ночи Кабирии». Начало сеансов каждый день в 20:00, вход свободный.
Чем еще заняться на майские выходные, если вы не уехали из Краснодара, читайте в обзоре Афиши Юга.ру.
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Листайте карусель ��и вы узнаете, как провести праздники круто, даже если вы не уехали за город �� ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ближайшие четыре вечера #амфитеатр будет работать в режиме кинопоказов! �� ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ �� 1 и 2 мая вы встретитесь с несравненной Мэрилин Монро ���� ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1 мая – �� «Как выйти замуж за миллионера» (1953 г., реж. Жан Негулеску, 16+) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2 мая – �� «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953 г., реж. Ховард Хоукс, 16+) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ �� 3 и 4 мая вас будет ждать блистательный Федерико Феллини���� ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3 мая – �� «Дорога» (1954 г., реж. Федерико Феллини, 16+) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4 мая – �� «Ночи Кабирии» (1957 г., реж. Федерико Феллини, 16+) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Начало сеансов в 20:00. Вход свободный �� ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @officialparkkrasnodar ������ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ДеньПоказа #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого #Амфитеатр #КиноПодОткрытымНебом
Как сообщали Юга.ру, накануне майских праздников власти Краснодара напомнили, что запрещено купаться во всех водоемах города.
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