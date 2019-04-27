Жителям Кубани предстоят две двухдневных рабочих недели

Накануне майских праздников — Первомая и Дня Победы - россиянам предстоят две короткие рабочие недели, которые на Кубани будут еще короче, чем по стране

Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля соответственно. При этом в Роструде отметили, что рабочий день 30 апреля, как предпраздничный, будет сокращен на один час. Выходные, связанные с празднованием Дня весны и труда (1 мая) продлятся пять дней : со среды, 1 мая, по воскресенье, 5 мая, включительно.

Перед празднованием Дня Победы россияне должны будут отработать три дня — 6, 7 и 8 мая . А в некоторых регионах, в том числе в Краснодарском крае, дополнительным выходным будет еще и 7 мая — Радоница. В связи с празднованием Дня Победы, который в этом году приходится на четверг, россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 9 мая по 12 мая включительно. 8 мая, среда, как предпраздничный рабочий день, также сокращен на один час.