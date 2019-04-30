Адыгея собирается предоставить инвесторам из Турции преференции и готовые площадки

Адыгея, В мире

Распечатать

Адыгея готова к сотрудничеству с бизнес-сообществом Турции и предложит потенциальным инвесторам готовые площадки и преференции

Об этом 30 апреля сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании Госсовета-Хасэ республики. Он отметил, что во время поездки в Турцию Адыгея представила свой инвестиционный потенциал.

«Многие предприниматели заинтересовались нашими предложениями и приняли приглашение посетить республику. Сейчас стоит задача продолжить работу над достигнутыми договоренностями», — отметил Кумпилов.

Читайте также:

По оценке главы Адыгеи, потенциал взаимовыгодного сотрудничества — огромный. В республике большие перспективы открывает вложение инвестиций в развитие сельского хозяйства, туристкой отрасли и здравоохранения.

Адыгея готова предоставить инвестиционные площадки под строительство жилых комплексов, для проектов в сферах промышленности, туризма и сельского хозяйства. Наиболее комфортные условия для инвесторов предлагаются в парковых зонах. На сегодняшний день это три индустриальных парка и один туристско-рекреационный парк.

Органы власти Адыгеи сопровождают перспективные проекты в режиме одного окна, предоставляют им налоговые льготы, земельные участки. Адыгея обладает условиями для продвижения продукции местных предприятий на внешние рынки, имеет возможность привлечения в свою экономику широкого рынка сбыта, прокомментировали в пресс-службе главы республики.

Бизнес-сообщество Инвестиции Международное сотрудничество Международные отношения Мурат Кумпилов Турция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Стали известны подробности дела анапского депутата, незаконно построившего жилую многоэтажку
Южная Осетия оказалась обесточена из-за аварии
В Сочи 16-летняя девушка пострадала в ДТП с грузовиком
На Кубани двух подростков задержали за кражу 70 тыс. рублей у женщины, чей внук задолжал им 2 тыс. рублей
Предпраздничные пробки в Краснодаре достигли семи баллов
В начале майских выходных на Кубани прогнозируют дожди с грозой

Лента новостей

Фоторепортажи

Как отметили 370-летие пожарной охраны России в Краснодаре

Фоторепортаж

Статьи

Ресторан «Скотина» представил нового шефа и новое меню

Что готовит Александр Семыкин?

Статьи

Походы, рафтинг, йога, уроки вокала

Чем заняться на майские праздники 1‑5 мая

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале