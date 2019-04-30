Адыгея собирается предоставить инвесторам из Турции преференции и готовые площадки

Адыгея готова к сотрудничеству с бизнес-сообществом Турции и предложит потенциальным инвесторам готовые площадки и преференции

Об этом 30 апреля сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании Госсовета-Хасэ республики. Он отметил, что во время поездки в Турцию Адыгея представила свой инвестиционный потенциал.

«Многие предприниматели заинтересовались нашими предложениями и приняли приглашение посетить республику. Сейчас стоит задача продолжить работу над достигнутыми договоренностями», — отметил Кумпилов.