Адыгея собирается предоставить инвесторам из Турции преференции и готовые площадки
Адыгея готова к сотрудничеству с бизнес-сообществом Турции и предложит потенциальным инвесторам готовые площадки и преференции
Об этом 30 апреля сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании Госсовета-Хасэ республики. Он отметил, что во время поездки в Турцию Адыгея представила свой инвестиционный потенциал.
«Многие предприниматели заинтересовались нашими предложениями и приняли приглашение посетить республику. Сейчас стоит задача продолжить работу над достигнутыми договоренностями», — отметил Кумпилов.
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По оценке главы Адыгеи, потенциал взаимовыгодного сотрудничества — огромный. В республике большие перспективы открывает вложение инвестиций в развитие сельского хозяйства, туристкой отрасли и здравоохранения.
Адыгея готова предоставить инвестиционные площадки под строительство жилых комплексов, для проектов в сферах промышленности, туризма и сельского хозяйства. Наиболее комфортные условия для инвесторов предлагаются в парковых зонах. На сегодняшний день это три индустриальных парка и один туристско-рекреационный парк.
Органы власти Адыгеи сопровождают перспективные проекты в режиме одного окна, предоставляют им налоговые льготы, земельные участки. Адыгея обладает условиями для продвижения продукции местных предприятий на внешние рынки, имеет возможность привлечения в свою экономику широкого рынка сбыта, прокомментировали в пресс-службе главы республики.
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