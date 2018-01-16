В России дети старше десяти лет смогут ездить в поездах без родителей

Глава «дочки» РЖД, Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов рассказал о нововведениях, к которым компания готовится в 2018 году

ФПК планирует в этом году начать оказывать услуги по сопровождению ребенка в пути. На станции назначения проводник будет передавать ребенка доверенному лицу. Сейчас пассажирская компания изучает опыт других перевозчиков, рассказал Иванов «Российской газете».

Сейчас родители могут отправить детей на соревнования или отдых с организованной группой, но проводник не пустит в поезд одного ребенка ни при каких условиях. При этом в самолетах уже доступна услуга перевозки ребенка с сопровождением.

Кроме новшества с сопровождением детей, ФПК готовится увеличить время предварительной оплаты билета с 90 до 120 дней. Кроме того, в вагонах увеличат количество розеток для зарядки телефонов.