В России дети старше десяти лет смогут ездить в поездах без родителей

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Глава «дочки» РЖД, Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов рассказал о нововведениях, к которым компания готовится в 2018 году

ФПК планирует в этом году начать оказывать услуги по сопровождению ребенка в пути. На станции назначения проводник будет передавать ребенка доверенному лицу. Сейчас пассажирская компания изучает опыт других перевозчиков, рассказал Иванов «Российской газете».

Сейчас родители могут отправить детей на соревнования или отдых с организованной группой, но проводник не пустит в поезд одного ребенка ни при каких условиях. При этом в самолетах уже доступна услуга перевозки ребенка с сопровождением.

Кроме новшества с сопровождением детей, ФПК готовится увеличить время предварительной оплаты билета с 90 до 120 дней. Кроме того, в вагонах увеличат количество розеток для зарядки телефонов.

Безопасность Дети Поезда РЖД Транспорт
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