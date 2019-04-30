Глава Utair отрицает информацию о закрытии компании

Вся Россия

Распечатать

Президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков 30 апреля сообщил, что информация о закрытии компании — слухи

Ранее появилась информация, что авиакомпания может приостановить работу из-за финансовых проблем. Это было указано в аудиторском заключении финансовой отчетности за прошлый год. В документе говорилось, что авиаперевозчик и дочерние компании понесли убыток почти в 22 млрд рублей. 

«Utair опровергает слухи о прекращении деятельности и будет совершать все полеты по расписанию. Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности», — сказал глава Utair.

Он пояснил, что приостановление обслуживания части долга в декабре 2018-го отразилось на финансовых результатах прошлого года. Но это не влияет на бесперебойность полетов в этом году. Авиакомпания меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам, сообщили в пресс-службе Utair.

RT пишет, что компания никогда не делала заявлений о возможной приостановке деятельности. Внешний аудитор в своем заключении сделал такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации долга не был завершен к 31 декабря прошлого года.

Авиация Бизнес-сообщество Долги
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Глава Utair отрицает информацию о закрытии компании
Под Пятигорском произошел крупный пожар на рынке
Судью из Ставрополя осудили за покушение на мошенничество на 12 млн рублей
Под следствие попала еще одна секретарь Белореченского филиала Адыгейского госуниверситета
В майские праздники Адыгею посетят около 40 тыс. туристов
Utair заявила о риске прекращения полетов

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале