Глава Utair отрицает информацию о закрытии компании

Ранее появилась информация, что авиакомпания может приостановить работу из-за финансовых проблем. Это было указано в аудиторском заключении финансовой отчетности за прошлый год. В документе говорилось, что авиаперевозчик и дочерние компании понесли убыток почти в 22 млрд рублей.

«Utair опровергает слухи о прекращении деятельности и будет совершать все полеты по расписанию. Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности», — сказал глава Utair.

Он пояснил, что приостановление обслуживания части долга в декабре 2018-го отразилось на финансовых результатах прошлого года. Но это не влияет на бесперебойность полетов в этом году. Авиакомпания меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам, сообщили в пресс-службе Utair.

RT пишет, что компания никогда не делала заявлений о возможной приостановке деятельности. Внешний аудитор в своем заключении сделал такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации долга не был завершен к 31 декабря прошлого года.