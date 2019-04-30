Utair заявила о риске прекращения полетов

Об этом говорится в аудиторском заключении консолидированной финансовой отчетности за 2018 год. В документе говорится, что авиаперевозчик и дочерние компании понесли убыток в почти 22 млрд рублей. На конец года краткосрочные обязательства превысили оборотные активы почти на 75 млрд рублей, а чистые активы оказались в минусе на более чем 30 млрд.