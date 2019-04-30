Utair заявила о риске прекращения полетов
Авиакомпания Utair 30 апреля сообщила, что может приостановить работу из-за финансовых проблем
Об этом говорится в аудиторском заключении консолидированной финансовой отчетности за 2018 год. В документе говорится, что авиаперевозчик и дочерние компании понесли убыток в почти 22 млрд рублей. На конец года краткосрочные обязательства превысили оборотные активы почти на 75 млрд рублей, а чистые активы оказались в минусе на более чем 30 млрд.
В Utair заявили, что эти факторы указывают на «существенную неопределенность», которая может вызвать сомнения в способности группы продолжать работу непрерывно. Причиной такой ситуации называют макроэкономические потрясения 2014—2015 годов, сообщает RT.
Как писали Юга.ру, с 24 февраля в России изменились правила посадки в самолет — теперь разрешено проходить по электронным посадочным талонам. При этом сохранится возможность самостоятельной печати талона на бумаге.
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