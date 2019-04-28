Бывшего вице-премьера Крыма сняли с федерального розыска — ТАСС

Экс-мэра Судака и бывшего зампредседателя совета министров Крыма Владимира Серова сняли с федерального розыска

Об этом 27 апреля ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Глава Крыма Сергей Аксенов 12 апреля сообщил журналистам, что Серов в розыске. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (Обещание или предложение посредничества во взяточничестве).

По данным источника, крымский следственный комитет отменил постановление о розыске бывшего вице-премьера, вынесенное 6 апреля. Об этом уже уведомлены соответствующие правоохранительные структуры. Местонахождение Серова неизвестно. Также не уточняется, с чем связано снятие его с розыска.

Официального комментария от ГСУ СК по Крыму пока нет.