Бывшего вице-премьера Крыма сняли с федерального розыска — ТАСС
Экс-мэра Судака и бывшего зампредседателя совета министров Крыма Владимира Серова сняли с федерального розыска
Об этом 27 апреля ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Глава Крыма Сергей Аксенов 12 апреля сообщил журналистам, что Серов в розыске. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (Обещание или предложение посредничества во взяточничестве).
По данным источника, крымский следственный комитет отменил постановление о розыске бывшего вице-премьера, вынесенное 6 апреля. Об этом уже уведомлены соответствующие правоохранительные структуры. Местонахождение Серова неизвестно. Также не уточняется, с чем связано снятие его с розыска.
Официального комментария от ГСУ СК по Крыму пока нет.
Как сообщали Юга.ру, Владимир Серов занял пост вице-премьера в июле 2017 года. До этого он длительное время работал главой администрации Судака. В отставку с поста замглавы правительства республики он ушел в марте 2018 года из-за того, что не справлялся со своими обязанностями.
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