На бывшего вице-премьера Крыма Серова завели уголовное дело и объявили в розыск

Бывший заместитель председателя правительства Крыма и бывший сити-менеджер Судака 47-летний Владимир Серов стал фигурантом уголовного дела и находился в розыске

Об этом 12 апреля сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

«Он был в розыске. Там старые дела, пусть разберутся, посмотрят. Это по Судаку дело, деталей я не знаю», — цитирует Аксенова «Интерфакс».

По информации источника агентства, уголовное дело в отношении Серова возбуждено по статье о посредничестве во взятке.

Крымский общественник Александр Талипов писал на своей странице в фейсбуке, что в республике выявили «целую преступную группировку, которая занималась земельными махинациями», в том числе выделением, переоформлением земель, изменением вида разрешенного использования.