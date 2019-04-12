На бывшего вице-премьера Крыма Серова завели уголовное дело и объявили в розыск

Крым

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Бывший заместитель председателя правительства Крыма и бывший сити-менеджер Судака 47-летний Владимир Серов стал фигурантом уголовного дела и находился в розыске

Об этом 12 апреля сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

«Он был в розыске. Там старые дела, пусть разберутся, посмотрят. Это по Судаку дело, деталей я не знаю», — цитирует Аксенова «Интерфакс».

По информации источника агентства, уголовное дело в отношении Серова возбуждено по статье о посредничестве во взятке.

Крымский общественник Александр Талипов писал на своей странице в фейсбуке, что в республике выявили «целую преступную группировку, которая занималась земельными махинациями», в том числе выделением, переоформлением земель, изменением вида разрешенного использования.

Как сообщали Юга.ру, Владимир Серов занял пост вице-премьера в июле 2017 года. До этого он длительное время работал главой администрации Судака. В отставку с поста замглавы правительства республики он ушел в марте 2018 года из-за того, что не справлялся со своими обязанностями.

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