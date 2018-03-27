Вице-премьер правительства Крыма Серов подал в отставку

Вице-премьер правительства Республики Крым Владимир Серов, который курировал вопросы транспорта, энергетики и сферы ЖКХ, подал в отставку

Об этом 27 марта заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он сказал, что к Серову были вопросы по эффективности его работы на посту вице-премьера: не решены проблемы с ликвидацией пробок в Симферополе, расписанием маршрутной сети общественного транспорта и тарифами на воду.

«К большому сожалению, работа, связанная с тем, что необходимо доходить до деталей в каждом конкретном вопросе на должном уровне, организована не была», — аргументировал Аксенов.

Глава Крыма сообщил, что новый кандидат на должность вице-премьера не определен. Вопросы ЖКХ временно будет курировать вице-премьер Юрий Гоцанюк, транспорта — Виталий Нахлупин, топлива и энергетики — Игорь Михайличенко, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, Владимир Серов занял пост вице-премьера в июле 2017 года. До этого он был главой администрации Судака. На посту вице-премьера Серов также курировал Ялту.