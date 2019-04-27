«Урожай» обыграл «Дружбу» в гостях

Краснодарский «Урожай» и майкопская «Дружба» сыграли в матче 25-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги

Счет на 9-й минуте открыл полузащитник хозяев Ризван Ахмедханов. На 17-й минуте краснодарцы сравнили счет. На 22-й минуте форвард Артур Малоян вывел «Урожай» вперед. Во втором тайме полузащитник «Дружбы» Амир Конов с пенальти сравнял счет. На 85-й минуте полузащитник гостей Владислав Сысуев вновь вывел краснодарскую команду вперед.

Встреча, прошедшая 27 апреля в Майкопе, завершилась со счетом 2:3.

После этого поединка «Урожай» остается на 1-й строчке турнирной таблицы ПФЛ зоны «Юг» с 60-ю очками в активе. «Дружба» — на 6-й строчке с 36-ю очками.

В следующем туре «Урожай» 4 мая сыграет в гостях у ставропольского «Динамо», а «Дружба» 30 апреля примет пятигорский «Машук-КМВ».