Очевидцы сообщили о гибели двух полицейских в ДТП на Кубани
В Павловском районе 26 апреля произошло ДТП, где, предположительно, погибли двое сотрудников полиции
Фотографии с места аварии появились в группе «23 РЕГИОН» «ВКонтакте». В подписи к фотографиям говорится, что в ДТП погибли двое полицейских.
Газета «Кубанские новости» со ссылкой на источник сообщила, что авария случилась в районе станицы Старолеушковской около 12:00. Фура врезалась в патрульную машину, сопровождавшую спецтранспорт.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сказали, что ситуацию не комментируют. В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ вопросы переадресовали в МВД.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года в Карачаево-Черкесии двое полицейских погибли в ДТП с инкассаторским броневиком.
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