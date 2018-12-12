Двое полицейских погибли в ДТП с инкассаторским броневиком в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесской Республике проводят проверку по факту ДТП, в котором погибли сотрудники полиции

Авария произошла на 49-м км трассы Черкесск — Домбай возле села имени Коста Хетагурова.

По предварительным данным, полицейский за рулем служебного автомобиля Ford Focus, в котором были еще два сотрудника МВД, выехал на встречку и столкнулся с бронированной машиной Ford Transit, принадлежащей филиалу одного из банков. В ее салоне находились водитель и инкассатор.

В результате двое полицейских погибли на месте. Еще одного сотрудника полиции и инкассатора доставили в реанимацию, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили 12 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Карачаево-Черкесии.