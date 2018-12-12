Двое полицейских погибли в ДТП с инкассаторским броневиком в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесской Республике проводят проверку по факту ДТП, в котором погибли сотрудники полиции
Авария произошла на 49-м км трассы Черкесск — Домбай возле села имени Коста Хетагурова.
По предварительным данным, полицейский за рулем служебного автомобиля Ford Focus, в котором были еще два сотрудника МВД, выехал на встречку и столкнулся с бронированной машиной Ford Transit, принадлежащей филиалу одного из банков. В ее салоне находились водитель и инкассатор.
В результате двое полицейских погибли на месте. Еще одного сотрудника полиции и инкассатора доставили в реанимацию, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили 12 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Карачаево-Черкесии.
В пресс-службе МВД по региону сообщили, что руководством ведомства по факту ДТП с участием сотрудников ОВД назначена служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия.
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