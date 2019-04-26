Пасхальное яйцо высотой 4 метра установили возле кафедрального собора Краснодара

Краснодарский край

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В Краснодар утром 26 апреля доставили пасхальное яйцо из Туапсинского района

Яйцо размером 4×2,5 метра и весом около 500 кг установили на территории Свято-Екатерининского кафедрального собора.

Городу яйцо подарила компания по производству бассейнов. Его сделали из тех же композитных материалов, что и бассейны, а росписью занимались туапсинские художники.

«Это первый пасхальный символ таких размеров, который мы изготовили. Надеемся, подарок оценят жители и гости Краснодара. Мы хотим заложить новую традицию украшения российских городов оригинальными инсталляциями к светлому празднику Пасхи. Первое решили подарить Краснодару, как столице региона, где расположено наше основное производство», — цитирует президента компании по производству бассейнов пресс-служба городской администрации.

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