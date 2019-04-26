Пасхальное яйцо высотой 4 метра установили возле кафедрального собора Краснодара
В Краснодар утром 26 апреля доставили пасхальное яйцо из Туапсинского района
Яйцо размером 4×2,5 метра и весом около 500 кг установили на территории Свято-Екатерининского кафедрального собора.
Городу яйцо подарила компания по производству бассейнов. Его сделали из тех же композитных материалов, что и бассейны, а росписью занимались туапсинские художники.
«Это первый пасхальный символ таких размеров, который мы изготовили. Надеемся, подарок оценят жители и гости Краснодара. Мы хотим заложить новую традицию украшения российских городов оригинальными инсталляциями к светлому празднику Пасхи. Первое решили подарить Краснодару, как столице региона, где расположено наше основное производство», — цитирует президента компании по производству бассейнов пресс-служба городской администрации.
Как сообщали Юга.ру, 27 и 28 апреля в Краснодаре на православную Пасху можно будет освятить куличи в 50 храмах, их список опубликован здесь.
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