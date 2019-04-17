На Дону мальчика ударило током на крыше грузового поезда
В Таганроге вечером 16 апреля 13-летний мальчик залез на крышу грузового поезда и его ударило током
По версии следствия, в 18:30 в парке «Ж» станции Таганрог 13-летний мальчик поднялся на вагон грузового поезда, где его ударило током высокого напряжения. Ребенок выжил, его доставили в детскую больницу.
Следователи проводят доследственную проверку, изучают все обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.
Как сообщали Юга.ру, утром 20 марта в Ростове-на-Дону на железнодорожных путях нашли тело 26-летнего местного жителя.
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