На Дону мальчика ударило током на крыше грузового поезда

В Таганроге вечером 16 апреля 13-летний мальчик залез на крышу грузового поезда и его ударило током

По версии следствия, в 18:30 в парке «Ж» станции Таганрог 13-летний мальчик поднялся на вагон грузового поезда, где его ударило током высокого напряжения. Ребенок выжил, его доставили в детскую больницу. Следователи проводят доследственную проверку, изучают все обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.